В ЦИК рассказали о принципах дебатов кандидатов в президенты

ЦИК и НОТУ поддерживают проведение дебатов согласно законодательству

Фото: Сегодня

В ЦИК рассказали о принципах дебатов кандидатов в президенты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c82/b2d/5cac82b2d8970.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c82/b2d/5cac82b2d8970.jpg 2019-04-09T14:32:00+03:00 Новости ЦИК и НОТУ поддерживают проведение дебатов согласно законодательству

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко должны соответствовать четырем принципам. Об этом на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, ЦИК поддерживают инициативу проведения дебатов и будут следить, чтобы они соответствовали международной практике проведения дискуссии между кандидатами.

"Те дебаты, которые прописаны в законодательстве, отвечают международной практике и, самое важное, должны отвечать четырем базовым принципам. Во-первых, это проведение их незаангажированной компанией. У нас есть общественный вещатель, который отвечает за их организацию и проведение. Во-вторых, они должны быть должны иметь четкую структуру. Это означает тайминг – вступительное и заключительное слово, вопросы-ответы. Это означает, что в рамках этого тайминга кандидаты должны сосредоточиться на том, чтобы донести до зрителей свое мнение. В-четвертых, недопустимости агитационной символики. В зале, в студии не должно быть никакой символики за того или иного кандидата. А человек, который их ведет, не должен быть арбитром или кем-нибудь другим. Он всего лишь модератор", – говорит Слипачук.

В свою очередь общественный вещатель также готов к проведению дебатов. Об этом на брифинге заявил председатель НОТУ Зураб Аласания.

"Общественный вещатель готов по всем четырем пунктам, готов к вызовам. Также готовы предоставить кандидатами возможность более свободно, вне официальных дебатов и государственных средств провести ток-шоу с журналистами, с экспертами, если они к этому готовы", – заявил Аласания.

Отметим, как уже рассказывал Аласания, если дебаты состоятся на "Олимпийском", то стоить они будут около шести миллионов гривен. По его словам, стоимость встречи может возрасти вдвое, если будет доказано, что дебаты на стадионе являются политической агитацией, так как придется платить телеканалам за трансляцию.

В свою очередь, общество ждет очной встречи между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. По закону, дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", однако лидер "Зе!Команды" предложил провести их на "Олимпийском", а действующий глава государства согласился. Руководство и стадиона, и НОТУ заявляет о готовности организовать прямой эфир, но решение еще так и не принято. Читайте подробней, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

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