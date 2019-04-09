Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

В ЦИК рассказали о принципах дебатов кандидатов в президенты

Сегодня, 14:32

ЦИК и НОТУ поддерживают проведение дебатов согласно законодательству

Фото: Сегодня
В ЦИК рассказали о принципах дебатов кандидатов в президенты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c82/b2d/5cac82b2d8970.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c82/b2d/5cac82b2d8970.jpg Новости ЦИК и НОТУ поддерживают проведение дебатов согласно законодательству

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко должны соответствовать четырем принципам. Об этом на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, ЦИК поддерживают инициативу проведения дебатов и будут следить, чтобы они соответствовали международной практике проведения дискуссии между кандидатами.

"Те дебаты, которые прописаны в законодательстве, отвечают международной практике и, самое важное, должны отвечать четырем базовым принципам. Во-первых, это проведение их незаангажированной компанией. У нас есть общественный вещатель, который отвечает за их организацию и проведение. Во-вторых, они должны быть должны иметь четкую структуру. Это означает тайминг – вступительное и заключительное слово, вопросы-ответы. Это означает, что в рамках этого тайминга кандидаты должны сосредоточиться на том, чтобы донести до зрителей свое мнение. В-четвертых, недопустимости агитационной символики. В зале, в студии не должно быть никакой символики за того или иного кандидата. А человек, который их ведет, не должен быть арбитром или кем-нибудь другим. Он всего лишь модератор", – говорит Слипачук.

В свою очередь общественный вещатель также готов к проведению дебатов. Об этом на брифинге заявил председатель НОТУ Зураб Аласания.

"Общественный вещатель готов по всем четырем пунктам, готов к вызовам. Также готовы предоставить кандидатами возможность более свободно, вне официальных дебатов и государственных средств провести ток-шоу с журналистами, с экспертами, если они к этому готовы", – заявил Аласания.

Отметим, как уже рассказывал Аласания, если дебаты состоятся на "Олимпийском", то стоить они будут около шести миллионов гривен. По его словам, стоимость встречи может возрасти вдвое, если будет доказано, что дебаты на стадионе являются политической агитацией, так как придется платить телеканалам за трансляцию.

В свою очередь, общество ждет очной встречи между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. По закону, дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", однако лидер "Зе!Команды" предложил провести их на "Олимпийском", а действующий глава государства согласился. Руководство и стадиона, и НОТУ заявляет о готовности организовать прямой эфир, но решение еще так и не принято. Читайте подробней, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, дебаты, ЦИК, Зеленский, Аласания, НОТУ, выборы 2019, Слипачук

Вы сейчас просматриваете новость " В ЦИК рассказали о принципах дебатов кандидатов в президенты". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй тур президентских выборов: для смены места голосования осталось семь дней

Вчера, 15:08

Переселенцам для получения открепительного талона достаточно лишь паспорта и заявления

Боятся или манипулируют: с чем связана "чехарда" с датой проведения дебатов

Вчера, 12:16

По словам эксперта, между кандидатам идет жесткая технологическая борьба

Самые «горячие» сыночки звездных отцов

​7 продуктов, которые вызывают головную боль

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Екатерина Климова похвасталась видео на пляже Израиля

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

«Тихий переворот» по-Путински : проект «Новороссия» закрыт

Мыться каждый день - вредно

Шарм-эль-Шейх обнесут шестиметровой стеной

Мужчины, которых природа наградила нестандартной внешностью. Фото
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы