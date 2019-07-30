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В Днепре суд должен завершить рассмотрение требования о пересчете голосов

Сегодня, 20:11

Требование выдвинул кандидат, занявший второе место по 37-му округу

В Днепре суд должен завершить рассмотрение требования о пересчете голосов Новости Требование выдвинул кандидат, занявший второе место по 37-му округу

В Днепре суд должен принять решение по требованию о пересчете голосов на 37-м избирательном округе: там кандидат в депутаты, занявший второе место, до сих пор требует нового подсчета, хотя окружной суд постановил – оснований для его проведения нет.

На участки и на Окружную избирательную комиссию не поступало никаких жалоб, и в протоколах, которые приняла Центральная избирательная комиссия, ошибок также не было.

По информации на сайте ЦИК, в округе уверенную победу с разницей в более чем 1200 голосов одержал Дмитрий Шпенов, но его оппонент подал апелляцию. До полуночи Третий апелляционный админсуд должен ее рассмотреть и поставить точку в этом деле.

"После рассмотрения данного дела по сути в суде первой инстанции судом было исследовано каждое доказательство, представленное истцом, которые предоставлялись ответчиками. Учитывая все объяснения всех представителей, которые находились во время рассмотрения дела, суд не нашел оснований для удовлетворения требований иска. Мы надеемся, что апелляционный суд оставит решение суда первой инстанции без изменений", – заверила Инна Ряснянская, доверенное лицо кандидата в народные депутаты Дмитрия Шпенова.

Ранее мы сообщали о том, что по результатам досрочных выборов в Верховную Раду у партии "Слуга народа" в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено, что во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы.

Читайте подробней, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также читайте обо всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиках.

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Источник: Сегодня

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