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В Днепропетровской области кандидат-мажоритарщик заявил о своей победе

22 июля, 22:27

Дмитрий Шпенов заверил, что отрыв от ближайшего конкурента составляет более тысячи голосов


21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

Кроме того, мы опубликовали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам. Эти данные постоянно обновляются. 

Некоторые мажоритарщики в своей победе уже уверены и ожидают только официального объявления результатов ЦИК. Среди них – и самовыдвиженец Дмитрий Шпенов. В настоящее время он получает большинство голосов избирателей на 37 округе в Днепропетровской области.

По данным параллельного подсчета, который велся командой кандидата, он побеждает с отрывом в 1300 голосов. Не очень отличаются и данные ЦИК. Подсчитано уже 100% электронных протоколов, отрыв от ближайшего конкурента составляет более 1200 голосов.

"Это была очень сложная политическая борьба, но с точки зрения соблюдения законодательного процесса у нас нету ни одного акта о нарушении, нету ни одного замечания от наблюдателей, которые были. Мне уже хочется, чтобы как можно скорее заработал новый парламент с конструктивными людьми", – отметил кандидат в народные депутаты Дмитрий Шпенов.

Напомним, что в Центральную избирательную комиссию продолжают поступать данные с избирательных участков и из окружных комиссий. Сайт "Сегодня" внимательно следит за подведением окончательных итогов народного волеизъявления и ведет онлайн-хронику.

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Тег выборы, голосование, результаты, мажоритарный округ, Днепропетровская область

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