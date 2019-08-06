Полиция уже начала уголовное производство по статье о фальсификации избирательных документов

В Донецкой области в парадном валялись бюллетени 2019-08-06T13:48:00+03:00 Новости Полиция уже начала уголовное производство по статье о фальсификации избирательных документов

В городе Покровск (Донецкая область), где на прошедших внеочередных парламентских выборах произошел скандал с подсчетом голосов, в подъезде одной из многоэтажек обнаружили заполненные избирательные бюллетени.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент произошел 5 августа. Сотрудники оперативно-следственной группы задокументировали случившееся и в присутствии понятых изъяли бюллетени.

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"Все выявленные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов", – отметили полицейские, не уточнив, напротив имен каких именно кандидатов были поставлены отметки.

В тренде ЦИК приняла последний протокол на выборах в Раду

По факту случившегося уже начато уголовное производство по статье о фальсификации избирательных документов.

Напомним, что во время подсчета результатов голосования на парламентских выборах в Покровске наблюдатели заметили в протоколах несоответствия. В результате у здания окружной избирательной комиссии начались беспорядки, после которых председателю ОИК понадобилась госпитализация. Чтобы уладить обстановку, в город был отправлен вертолет со спецназом.

Позже Донецкий окружной административный суд принял решение о пересчете голосов, но члены избирательной комиссии отказались это делать и самоустранились. В связи с этим МВД отправило в город самолет с уполномоченными членами ЦИК и спецназом.

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