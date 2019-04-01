В ЕС оценили проведение выборов в Украине
Сегодня БДИПЧ ОБСЕ озвучит официальную позицию по первому туру президентских выборов
Европейский Союз позитивно оценивает выборы в Украине, состоявшиеся 31 марта, но пока это только предварительная оценка и ожидается отчет международных наблюдателей. Об это заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
По его словам, сегодня Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ предоставит оценку первому туру выборов.
"Понятно, что мы ожидаем оценку БДИПЧ. Я знаю, что первые оценочные результаты будут представлены сегодня. До сих пор мы ничего не слышали о серьезных нарушениях закона, но мы должны дождаться оценки БДИПЧ. Нам не сообщали о грубых нарушениях, и поэтому, наше предварительное ощущение, оценка, что выборы были проведены должным образом", – сказал Мингарелли, добавив, что международные наблюдатели присутствовали на многих избирательных участках.
Отметим, что в России пока отказываются давать оценки выборам в Украине. В Кремле заявили, что будет официальная позиция Москвы только после второго тура выборов, как будет окончательно известен победитель.
Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
Так, по состоянию на 12:50 ЦИК обработал 73% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,43% голосов (проголосовали за него 4,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,14% (почти 2,2 млн), Юлия Тимошенко – 13,18% (почти 1,8 млн).
День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.
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