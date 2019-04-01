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В ЕС оценили проведение выборов в Украине

Сегодня, 13:16

Сегодня БДИПЧ ОБСЕ озвучит официальную позицию по первому туру президентских выборов

Хьюг Мингарелли. Фото: mon.gov.ua
Хьюг Мингарелли. Фото: mon.gov.ua.
В ЕС оценили проведение выборов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1e4/490/5ca1e449083f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1e4/490/5ca1e449083f9.jpg Новости Сегодня БДИПЧ ОБСЕ озвучит официальную позицию по первому туру президентских выборов

Европейский Союз позитивно оценивает выборы в Украине, состоявшиеся 31 марта, но пока это только предварительная оценка и ожидается отчет международных наблюдателей. Об это заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

По его словам, сегодня Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ предоставит оценку первому туру выборов.

"Понятно, что мы ожидаем оценку БДИПЧ. Я знаю, что первые оценочные результаты будут представлены сегодня. До сих пор мы ничего не слышали о серьезных нарушениях закона, но мы должны дождаться оценки БДИПЧ. Нам не сообщали о грубых нарушениях, и поэтому, наше предварительное ощущение, оценка, что выборы были проведены должным образом", – сказал Мингарелли, добавив, что международные наблюдатели присутствовали на многих избирательных участках.

Отметим, что в России пока отказываются давать оценки выборам в Украине. В Кремле заявили, что будет официальная позиция Москвы только после второго тура выборов, как будет окончательно известен победитель.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 12:50 ЦИК обработал 73% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,43% голосов (проголосовали за него 4,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,14% (почти 2,2 млн), Юлия Тимошенко – 13,18% (почти 1,8 млн).

День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.

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Тег выборы, ЕС, посол, мингарелли, БДИПЧ

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Источник:

УНИАН

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