В Европейском парламенте готовы поддержать Зеленского

Европарламентарий-наблюдатель Ребекка Хармс обещала будущему президенту Украины поддержку законодательного органа

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Европейский парламент готов поддержать Владимира Зеленского на должности президента Украины, но рассчитывает на то, что он продолжит путь реформ и на поприще борьбы с коррупцией в частности.

Об этом 22 апреля заявила глава делегации наблюдателей от Европарламента на прошедших в Украине президентских выборах Ребекка Хармс.

"Европейский парламент поддерживает будущего президента в продолжении и усилении реформ, особенно в борьбе с коррупцией и бедностью", – сказала европарламентарий.

Хармс подчеркнула, что следующий глава государства может полностью рассчитывать на поддержку Евросоюза.

"Мы уверены, что новый президент вполне осознает свои обязанности", – добавила она, отметив, что повестка дня реформ должна осуществляться во взаимодействии с другими государственными институтами, включая Верховную Раду.

По факту на данный момент ЦИК обработала 99,80% протоколов. Согласно подсчету 18 445 935 голосов, Зеленский получает 73,22% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко - 24,46%.

Мы также писали, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также поздравила Зеленского с уверенным лидирование на выборах, напомнив о решительно поддержке Соединенным& Королевством украинского суверенитета.

С реакцией остальных мировых лидеров на итоги народного волеизъявления в Украине вы можете ознакомиться в статье "Сегодня"

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