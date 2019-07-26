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В Хмельницкой области на 188-м округе с большим отрывом победил нардеп-самовыдвиженец

26 июля, 15:02

Разрыв между лидером и его ближайшим преследователем составил почти 15%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 188 в Хмельницкой области, при подсчитанных 100% электронных протоколов, победил самовыдвиженец, народный депутат Сергей Лабазюк, набравший 49,78% (38 456 голосов). На втором месте в этом округе оказалась выдвиженец партии "Слуга народа" Оксана Бочкарева – за нее отдали голоса 35,46% избирателей (27 394 голоса).

Напомним, Лабазюк Сергей Петрович родился 4 июня 1980 года в городе Волочиск Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Волочиск Волочисского района Хмельницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, мажоритарка, результаты, хмельницкая область, мажоритарный округ, подсчет голосов, результаты голосования

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Сегодня

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