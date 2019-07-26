В Хмельницкой области на 190-м округе "слуга народа" победил нардепа

Разрыв между лидером и его ближайшим преследователем составил около 1500 голосов

Фото: Reuters

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 190 в Хмельницкой области, при подсчитанных 100% электронных протоколов, победил представитель партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий, набравший 40,54% (27 956 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Роман Мацола – за него отдали голоса 38,19% избирателей (26 337 голосов).

Напомним, Жмеренецкий Алексей Сергеевич родился 28 октября 1986 года в городе Ухта, Коми, Россия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя правления благотворительной организации "Благотворительный фонд "КРУГ", беспартийный, проживает в городе Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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