В Хмельницкой области на 192-м округе самовыдвиженец Герега опередил "слугу народа" Гуменюка

Разрыв между лидером и конкурентом составил менее двух процентов

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 192 в Хмельницкой области после подсчета 100% протоколов победил самовыдвиженец Александр Герега с результатом 45,95% (35 252 голоса). На втором месте оказался представитель партии "Слуга народа" Василий Гуменюк – за него отдали голоса 27,08% избирателей (20 774 голоса).

Напомним, Герега Александр Владимирович родился 27 июня 1967 года в городе Городок Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "За конкретные дела", проживает в городе Городок Городокского района Хмельницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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