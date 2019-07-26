В Хмельницкой области на 193-м округе "слуга народа" Марчук победил нардепа Мельниченко

Разрыв между лидером и конкурентом составил менее четырех процентов

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 193 в Хмельницкой области после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец партии "Слуга народа" Игорь Марчук с результатом 35,58% (25 430 голосов). На втором месте оказался нардеп-самовыдвиженец Владимир Мельниченко – за него отдали голоса 31,64% избирателей (22 613 голосов).

Напомним, Марчук Игорь Петрович родился 17 февраля 1969 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "М-ЭНД-С", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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