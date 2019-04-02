В ходе выборов полиция получила более 2600 сообщений о нарушениях

Основными нарушениями на выборах оказались незаконная агитация и фото бюллетеней

В МВД отчитались о нарушениях в ходе выборов. Фото: Facebook

В ходе выборов полиция получила более 2600 сообщений о нарушениях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/32f/170/5ca32f17002c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/32f/170/5ca32f17002c8.jpg 2019-04-02T12:56:55+03:00 Новости Основными нарушениями на выборах оказались незаконная агитация и фото бюллетеней

Во время проведения выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта, полиция зарегистрировала 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в период с 31 марта по 2 апреля было открыто 71 уголовное производство и составлено 50 административных протоколов.

При этом больше всего сообщений о нарушениях получили полицейские Днепропетровской области – 356, Киева – 317, Донецкой области – 264, Одесской – 222, Харьковской – 218, Полтавской – 124 и Киевской – 116.

В основном, сообщения касались незаконной агитации – 152, фотографирования бюллетеней – 149, подкупа избирателей – 61, повреждения бюллетеней – 39, а также ложных сообщений о минировании – 18, попыткой вынести бюллетень с участка – 13.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные ЦИК. Рекордной этот показатель не стал – на предыдущих выборах показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ходе выборов полиция получила более 2600 сообщений о нарушениях". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.