В Италии активно выбирают президента Украины
Чтобы избежать очередей на участках, привлекли волонтеров, их разыскивали даже в соцсетях
В Италии активно выбирают президента Украины. Здесь для наших избирателей обустроили четыре участка – по одному – в Неаполе и Риме и два – в Милане. При этом в Италии только официально находится 240 тысяч украинцев. В первом туре проголосовало почти пять тысяч. На второй тур ожидают более высокую явку.
Чтобы избежать очередей на участках, привлекли волонтеров. Их разыскивали даже в соцсетях. Люди в ярких жилетах подходят к избирателям и всячески помогают им.
Несмотря на то, что многие из тех, кто голосует в Италии, прожили здесь десятки лет, все они говорят "Сегодня", что делают сознательный выбор, потому что мечтают вернуться в успешную страну.
Отметим, что лидерами голосования в Украине сегодня остаются Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдерами – Закарпатская и Черновицкая области. Однако не обходится без неприятных моментов – количество обращений в полицию с каждым часом только растет, хоть и нет серьезных проблем. В МВД сравнили нарушения на выборах в первом и втором турах.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".
Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
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