В Киев прибывают первые протоколы с "мокрыми" печатями

В целом сегодня приняли протоколы от пяти округов в Украине

В Киев с самого утра прибывают члены окружных избирательных комиссий. Свозят уже бумажные протоколы, то есть – оригиналы документов.

И только когда отчитаются все окружные избирательные комиссии, которых в Украине 199, а ЦИК проверит их документы, станут известны окончательные результаты выборов.

Объявить их должны не позднее чем 5 августа. Срок определен с учетом времени, отведенного на то, чтобы дождаться окончаний судебных процессов, если они будут.

А вот опубликовать данные о победителях должны до 10 августа.

Первыми в ЦИК сегодня прибыли представители Кременчуга. Говорят: у них уже традиция приезжать раньше других. Бюллетени у себя на округе считали аж 38 часов.

"В избирательной кампании мы уже лет шесть-семь. Считаем всегда быстро. Иногда другие регионы самолетом нас обгоняют", – говорит член окружкома 146 Михаил Майборода.

"Как и сам процесс голосования прошел без помех, без жалоб, так же хорошо добрались и в Киев", – добавляет председатель окружкома 146 Мария Чадюк.

К обеду отчитались и представители 37 округа с Днепропетровской области. Там, по итогам обработки электронных протоколов, победил самовыдвиженец Дмитрий Шпенов, депутат от фракции "Оппозиционный блок". Накануне утверждению результатов голосования в этом округе пытались помешать некоторые члены местной комиссии. Заседание предлагали перенести на сегодня. Но представители Шпенова настаивали, что это противоречит закону. В результате документы все же передали в ЦИК.

"Мы сейчас приехали в сопровождение полицейских автомобилей с четырьмя членами окружкома для сдачи протокола. Я рад, что заканчивается этот сложный период бессонных четырех ночей. Если честно, ожидал, что отрыв будет намного больше. Но все же 1208 голосов – это прекрасный результат. Это много людей, которые отдали свой голос за меня, за мою идеологию, за мои взгляды на жизнь, за мои долгие усердные годы работы на благо этих людей", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Дмитрий Шпенов.

Но Центризбирком обнаружил в документах от округа 37 небольшие технические ошибки, поэтому вернул их на уточнение до завтрашнего дня.

Сегодня успели отчитаться также представители окружных комиссий с Зайцевого и Очеретино Донецкой области. А также из двух районов Киева – Соломенского и Деснянского.

В целом сегодня приняли протоколы от пяти округов в Украине. А еще – от десятка зарубежных, расположенных в восьми странах мира. Там избиратели получали только по одному бюллетеню. Поскольку за мажоритарщиков не голосовали.

"На избирательных участках за границей наши избиратели голосуют только в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и поэтому у нас по одному протоколу с каждого избирательного участка", – объясняет член Центральной избирательной комиссии Украины Ольга Лотюк.

Также в Центризбиркоме сегодня объяснили, почему до сих пор не обработаны все 100% электронных протоколов.

"В некоторых комиссиях еще продолжаются заседания. Потому что были перерывы или были замены членов окружных комиссий для того, чтобы был кворум. Или все же у них была просто усталость, и кто-то сделал перерыв в несколько часов, затем вернулся и продолжил прием участковых избирательных комиссий", – рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталья Бернацкая.

Принимать протоколы от остальных украинских округов, которые быстро справятся, ЦИК продолжит уже завтра.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за результатами выборов в Раду, согласно которым в новым парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Такие данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки 97,13% электронных протоколов.

С полным списком кандидатов, которые проходят в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам и одномандатным (мажоритарным) округам вы можете ознакомиться в материале "Сегодня".

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