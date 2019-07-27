Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

В Киеве на 217-м округе "слуга народа" Безуглая победила кандидата "ЕвроСолидарности"

27 июля, 15:11

Разрыв между первым и вторым местом составил более 17%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 217 в Киеве после подсчета 100% протоколов победила выдвиженец от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая с результатом 38,40% (29 560 голосов). На втором месте оказалась представительница партии "Европейская Солидарность" Людмила Костенко – за нее отдали голоса 21,35% избирателей (16 433 голоса).

Напомним, Безуглая Марьяна Владимировна родилась 17 мая 1988 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший инспектор по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, выборы, Рада, ЦИК, мажоритарка, мажоритарный округ, подсчет голосов, результаты голосования

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на 217-м округе "слуга народа" Безуглая победила кандидата "ЕвроСолидарности"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состав и фракции новой Верховной Рады: полный список народных депутатов

Сегодня, 11:01

Фракции политических партий и отдельные группы в будущем парламенте

Слезы, ругань, "скорая" и спецназовцы: на 105-м округе подсчитали голоса

Вчера, 17:20

В прифронтовом Счастье закончилась эпопея с выборами по мажоритарке

Секреты ухода за орхидеей

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Курникова и Иглесиас поставили точку в отношениях

Сбежавшие десятки лет назад попугаи заполонили парки Стамбула

Врачи назвали 12 признаков больных почек

К чему приводит дефицит йода в организме

Поклонники перестали узнавать Машу Распутину после пластики

Ученые опровергли миф о вреде пищи после шести вечера

Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику

Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Будет тепло и мокро: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:33

В понедельник, 29 июля дожди с грозами пройдут на западе и на севере Украины

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

Сегодня, 07:21

HR-специалисты говорят о выгорании работников. Дополнительный отдых и зоны релакса уже стали необходимостью

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Вчера, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

"Путину нужна Украина в постоянном огне": интервью с Романом Безсмертным

25 июля, 07:50

Выход из ситуации, которая называется война, заключается в реализации концепции "безопасная реинтеграция"

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

СМИ узнали о гонорарах Галкина и Петросяна

На что способно обычное дегтярное мыло
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь