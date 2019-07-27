В Киеве на 217-м округе "слуга народа" Безуглая победила кандидата "ЕвроСолидарности"

Разрыв между первым и вторым местом составил более 17%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 217 в Киеве после подсчета 100% протоколов победила выдвиженец от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая с результатом 38,40% (29 560 голосов). На втором месте оказалась представительница партии "Европейская Солидарность" Людмила Костенко – за нее отдали голоса 21,35% избирателей (16 433 голоса).

Напомним, Безуглая Марьяна Владимировна родилась 17 мая 1988 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший инспектор по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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