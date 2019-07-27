В Киеве на 220-м округе "слуга народа" Бондарь победила кандидата от "ЕвроСолидарности" Окопного

Разрыв между первым и вторым местом превысил 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 220 в Киеве после подсчета 100% протоколов победила выдвиженец от партии "Слуга народа" Анна Бондарь с результатом 36,91% (24 806 голосов). На втором месте оказался кандидат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Окопный – за нее отдали голоса 16,24% избирателей (10 919 голосов).

Напомним, Бондарь Анна Вячеславовна:родилась 23 февраля 1975 в Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, Директорат технического регулирования в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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