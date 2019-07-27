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В Киеве на 222-м округе "слуга народа" Грищук победил нардепа Андриевского

27 июля, 17:34

Разрыв между первым и вторым местом превысил пять тысяч голосов

Фото: Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 222 в Киеве после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец от партии "Слуга народа" Роман Грищук с результатом 40,32% (28 350 голосов). На втором месте оказался кандидат-самовыдвиженец, действующий народный депутат  Дмитрий Андриевский – за него отдали голоса 15,46% избирателей (10 871 голос).

Напомним, Грищук Роман Павлович родился 27 августа 1989 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "МХ шоу", беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег Рада, ЦИК, мажоритарка, результаты, мажоритарный округ

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Сегодня

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