В Киеве на 223-м округе "слуга народа" Буймистер победила кандидата "Свободы" Левченко

Разрыв между первым и вторым местом превысил пять тысяч голосов

Фото: УНИАН

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 223 в Киеве после подсчета 100% протоколов победила выдвиженец от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер с результатом 31,72% (23 282 голосов). На втором месте оказался кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", нардепа Юрия Левченко – за него отдали голоса 24,09% избирателей (17 680 голосов).

Напомним, Буймистер Людмила Анатольевна родилась 5 ноября 1985 года в городе Москва, Россия, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета, Металлургический завод Дунаферр (Венгрия), беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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