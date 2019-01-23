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Главная   Выборы 2019   Новости

В Киеве напали на агитационную палатку "Народного фронта"

Сегодня, 17:56

Политсила обращается ко всем участникам гонки с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании

Фото: Народный фронт
В Киеве напали на агитационную палатку "Народного фронта" //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/88d/fd3/5c488dfd3fe63.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/88d/fd3/5c488dfd3fe63.jpg Новости Политсила обращается ко всем участникам гонки с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании

В Киеве произошло нападение на агитационную палатку партии "Народный фронт". Инцидент случился сегодня, 23 января, центре столицы возле станции метро "Дворец Украина".

По свидетельству агитаторов, злоумышленник вел себя вызывающе, палатка совершенно разбита, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

Также сегодня инцидент имел место на Крещатике, где неустановленное лицо вело себя агрессивно в отношении женщин-агитаторов в еще одной агитационной палатке.

Партия "Народный фронт" расценивает эти нападения как свидетельство начала грязной избирательной кампании, в которую пытаются погрузить страну отдельные силы.

В то же время вызывает беспокойство и возмущение то, что два инцидента произошли в один день, и это может свидетельствовать о скоординированной атаке против агитпалаток партии, говорится в сообщении.

Фото: nfront.org.ua

"Народный фронт" обращается ко всем участникам гонки с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании.

"Мы ожидаем оперативную реакцию правоохранительных органов, оперативного выявления злоумышленников, которые должны понести суровое наказание в соответствии с законом", – подчеркнули в политической силе.

 

нападение, палатка, народный фронт

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