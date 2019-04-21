В Киеве в больнице на 109 избирателей выдали в четыре раза больше бюллетеней

Нарушение зафиксировано на участке в Институте травматологии и ортопедии Академии медицинских наук Украины

В Киеве на специальном избирательном участке, расположенном в Институте травматологии и ортопедии Академии медицинских наук Украины, на 109 избирателей выдали 448 бюллетеней. Об этом по результатам мониторингового визита сообщила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"На момент посещения в учреждении находилось 109 избирателей. Работа участка началась вовремя. Участок обеспечен достаточным количеством кабин для голосования и переносной урной для лиц, которые не могут самостоятельно передвигаться. Было обнаружено, что из 12 членов комиссии на участке находились 11", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заведении есть лежачие больные, для них голосование обеспечено через переносную урну, хотя соответствующие заявления в комиссию не поступали.

"Лица, находящиеся в заведении в течение двух последних недель в список избирателей включены не были. Кроме того, на имеющихся в учреждении 109 избирателей выдали 448 бюллетеней. Было зафиксировано расположение на территории помещения для голосования информации только об одном из кандидатов в президенты, что нарушает равные права кандидатов в день голосования", – резюмировала Денисова.

Отметим, что наблюдатели в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на специальные избирательные участки почти в три раза больше числа избирателей, при том, что превышение изготовления бюллетеней не может составлять более 0,5%.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали нехватку бюллетеней, повреждение урн и отсутствие программ кандидатов на избирательных участках.

Напомним, что ранее ЦИК озвучила предварительные данные по явке избирателей в столице и Киевской области по состоянию на 15:00.

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