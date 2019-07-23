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В Киевской области члены комиссии считали голоса прямо в салоне машины

23 июля, 13:26

Наблюдатели словили членов УИК на дерзком нарушении


После досрочных выборов в Верховную Раду продолжается подсчет голосов, а иногда наблюдатели фиксируют дерзкие нарушения. Так, в Киевской области члены избирательной комиссии заполняли протоколы за границами участка в селе Гута.

Они вынесли с собой официальную печать из помещения, что запрещено законом. Полиция открыла по факту нарушения уголовное производство за фальсификацию избирательных документов. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее выяснилось, что в двух районах столицы председатели окружкомов подписали пустые протоколы еще до начала голосования.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

  • Слуга народа – 44,2%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4%;
  • Европейская солидарность – 8,8%;
  • Батькивщина – 7,4%;
  • Голос – 6,5%.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам"


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Тег выборы, нарушение, киевская область, наблюдатели, подсчет голосов, результаты выборов, УИК

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