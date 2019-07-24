В Луганской области лидером по 106-му округу стал представитель "Слуги народа"

Представитель президентской партии опередил самовыдвиженца на тысячу голосов

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 106 в Луганской области, после подсчета 100% электронных протоколов, побеждает представитель партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов с 21,49% (10 125 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Юрий Фурман – за него отдали голоса 19,37% избирателей (9 123 голоса).

Напомним, Кузнецов Алексей Александрович родился 2 декабря 1979 года в городе Северодонецк Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Северодонецк Луганской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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