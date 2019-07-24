На 107 округе в Луганской области самовыдвиженец опередил "слугу народа"

Самовыдвиженец обогнал представителя президентской партии на более чем 10%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 107 в Луганской области после подсчета 96,72% электронных протоколов побеждает самовыдвиженец Александр Сухов с 28,95% (11 822 голоса). На втором месте в этом округе оказался ставленник партии "Слуга народа" Александр Сорокин – за него отдали голоса 18,66% избирателей (7620 голосов).

Напомним, Сухов Александр Сергеевич родился 20 мая 1984 года в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительная организация "Фонд Сергея Шахова", член Политической партии "Наш край" , проживает в городе Кадиевка Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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