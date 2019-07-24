Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

На 107 округе в Луганской области самовыдвиженец опередил "слугу народа"

24 июля, 16:07

Самовыдвиженец обогнал представителя президентской партии на более чем 10%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 107 в Луганской области после подсчета 96,72% электронных протоколов побеждает самовыдвиженец Александр Сухов с 28,95% (11 822 голоса). На втором месте в этом округе оказался ставленник партии "Слуга народа" Александр Сорокин – за него отдали голоса 18,66% избирателей (7620 голосов).

Напомним, Сухов Александр Сергеевич родился 20 мая 1984 года в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительная организация "Фонд Сергея Шахова", член Политической партии "Наш край" , проживает в городе Кадиевка Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, ЦИК, мажоритарка, луганская область, мажоритарный округ, подсчет голосов, результаты выборов

Вы сейчас просматриваете новость " На 107 округе в Луганской области самовыдвиженец опередил "слугу народа"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьковчане выбрали двух старожилов и 12 "слуг народа": инфографика

Сегодня, 15:59

Горожане не купились на концерты и выдали кредит доверия новичкам

ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады

Сегодня, 16:12

На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов

MARUV устроила "интеллигентную провокацию" в Одессе (фото)

2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

5 мифов об уходе за зубами

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Для госкомпании «Укрэнерго» установили новые тарифы

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Появились подробности выпуска евробондов "Укрзализныци"

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь