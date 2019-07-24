В Луганской области лидером по округу №105 стала кандидат от "Оппозиционного блока"

Обладатель первого места обогнала преследователя на несколько сотен голосов

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 105 в Луганской области, после подсчета 100% электронных протоколов, побеждает представитель партии "Оппозиционный блок" Виктория Гриб с 39,58% (1 852 голоса). На втором месте в этом округе оказался выдвиженец "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Медведчук – за него отдали голоса 31,7% избирателей (1 483 голоса).

Напомним, Гриб Виктория Александровна родилась 19 июня 1968 года в селе Николаевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель направления по устойчивому развитию, ООО "ДТЭК Энерго", беспартийнaя, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Луганской области лидером по округу №105 стала кандидат от "Оппозиционного блока"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"