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В Луганской области на округе №113 "слуга народа" уступил оппоненту

24 июля, 19:21

Член партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" набрал более 33%

Фото: AFP / Genya SAVILOV
Фото: AFP / Genya SAVILOV.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 113 в Луганской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером оказался представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Лукашев с 33,66% (24 556 голосов). На втором месте в этом округе оказалась представитель партии "Слуга народа" Вита Слипец – за нее отдали голоса 23,27% избирателей (16 975 голосов).

Напомним, Лукашев Александр Анатольевич родился 1 апреля 1976 года в городе Антрацит Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель юридического отдела, благотворительная организация "Фонд Сергея Шахова", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия" Оппозиционная платформа – За жизнь".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег ЦИК, мажоритарка, округ, луганская область, мажоритарный округ, результаты выборов, результаты голосования

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Сегодня

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