В МИД назвали число заключенных украинцев, которые не смогут голосовать
МИД: голосовать не смогут более шести тысяч украинцев, заключенных за рубежом
Принять участие в выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, не смогут более шести тысяч украинцев, которые отбывают наказание в местах лишения свободы за рубежом.
Как подсчитали в Министерстве иностранных дел, число украинцев, заключенных за рубежом составляет 6050 человек, сообщает РБК-Украина.
"По предоставленной департаментом консульской службы МИД информации, по состоянию на 31 декабря 2018 года количество граждан Украины, которые отбывают наказание за рубежом составляет 6050 человек", – говорится в сообщении.
Отметим, что директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил, что за рубежом смогут проголосовать лишь те, кто будет включен в избирательные списки и лично придет на избирательные участки.
Дипломат добавил также, что голосовать за рубежом не смогут граждане Украины, которые будут находиться в пенитенциарных учреждениях или больницах.
Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.
Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.
Смотрите также на телеканале "Украина" спецвыпуски "Сегодня" в день выборов, 31 марта 2019 года.
Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В МИД назвали число заключенных украинцев, которые не смогут голосовать". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Используйте свое право голоса: украинская диаспора призвала прийти на выборы
Диаспора призвала украинцев к реализации права выбора президента