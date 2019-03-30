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В МИД назвали число заключенных украинцев, которые не смогут голосовать

Сегодня, 14:45

МИД: голосовать не смогут более шести тысяч украинцев, заключенных за рубежом

Фото: Сегодня
В МИД назвали число заключенных украинцев, которые не смогут голосовать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/346/4b0/5c93464b0887b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/346/4b0/5c93464b0887b.jpg Новости МИД: голосовать не смогут более шести тысяч украинцев, заключенных за рубежом

Принять участие в выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, не смогут более шести тысяч украинцев, которые отбывают наказание в местах лишения свободы за рубежом.

Как подсчитали в Министерстве иностранных дел, число украинцев, заключенных за рубежом составляет 6050 человек, сообщает РБК-Украина.

"По предоставленной департаментом консульской службы МИД информации, по состоянию на 31 декабря 2018 года количество граждан Украины, которые отбывают наказание за рубежом составляет 6050 человек", – говорится в сообщении.

Отметим, что директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил, что за рубежом смогут проголосовать лишь те, кто будет включен в избирательные списки и лично придет на избирательные участки.

Дипломат добавил также, что голосовать за рубежом не смогут граждане Украины, которые будут находиться в пенитенциарных учреждениях или больницах.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

Смотрите также на телеканале "Украина" спецвыпуски "Сегодня" в день выборов, 31 марта 2019 года.

Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты,  читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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Тег выборы, мид, заключенные, президентские выборы, выборы президента

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Сегодня

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