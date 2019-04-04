В МВД попросили "болельщиков" Порошенко и Зеленского не нарушать порядок во время дебатов
Охрану публичного порядка и безопасности во время проведения президентских дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" будут обеспечивать Национальная полиция Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия. Об этом сообщил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на странице в Facebook.
"И пусть победит сильнейший. Только болельщикам из обеих команд – вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", – отметил Шевченко.
Напомним, ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).
Действующий президент Петр Порошенко набирает 15,95% (3 014 538 голосов).
Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Как сообщалось, Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.
В свою очередь, Зеленский заявил, что ждет Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".
Между тем, в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты. В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке.
Позже президент Украины Петр Порошенко ответил на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийским". Он разместил в своем канале в Telegram голосование, в котором спросил, нарушать ли ему норму закона о проведении дебатов. Но согласился на проведение дебатов на стадионе.
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