В МВД попросили "болельщиков" Порошенко и Зеленского не нарушать порядок во время дебатов

Фото: AFP

В МВД попросили "болельщиков" Порошенко и Зеленского не нарушать порядок во время дебатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/384/0ca/5ca3840cafc96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/384/0ca/5ca3840cafc96.jpg 2019-04-04T09:11:33+03:00 Новости

Охрану публичного порядка и безопасности во время проведения президентских дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" будут обеспечивать Национальная полиция Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия. Об этом сообщил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на странице в Facebook.

"И пусть победит сильнейший. Только болельщикам из обеих команд – вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", – отметил Шевченко.

Напомним, ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).

Действующий президент Петр Порошенко набирает 15,95% (3 014 538 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Как сообщалось, Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.

В свою очередь, Зеленский заявил, что ждет Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".

Между тем, в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты. В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке.

Позже президент Украины Петр Порошенко ответил на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийским". Он разместил в своем канале в Telegram голосование, в котором спросил, нарушать ли ему норму закона о проведении дебатов. Но согласился на проведение дебатов на стадионе.

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