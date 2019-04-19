В МВД рассказали о количестве нарушений избирательного законодательства
С 1 апреля зарегистрированы 1075 обращений граждан о нарушении избирательного законодательства
Национальная полиция с 1 апреля открыла 71 уголовное производство по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства. Об этом на заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает Укринформ.
"По состоянию на, на седьмой час 18 апреля, в Нацполиции Украины от 1 апреля зарегистрированы 1075 обращений граждан о нарушении избирательного законодательства. По результатам этих обращений 71 событие внесено в ЕРДР", - сказал Варченко.
В целом же с начала избирательной кампании, по словам советника министра, в полицию поступило 8927 таких обращений от украинцев, и 383 сообщения внесены в ЕРДР как такие, которые имеют признаки уголовного правонарушения, по 29 производствах уже есть 38 подозрений, а по почти 800 такими сообщениями были составлены админпротоколы.
Также правоохранители заявили, что во втором туре президентских выборов не допустят никаких попыток фальсификации.
"Надеюсь также, что все осознали, что и во втором туре выборов мы не допустим любых попыток фальсификаций, и, конечно, будем адекватно реагировать на те правонарушения, которые могут осуществляться во время избирательного процесса", - сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
Он также отметил, что украинские правоохранители не дадут "никаких шансов любым деструктивным внутренним силам, а также спецслужбам РФ воспользоваться любой возможностью, чтобы дестабилизировать наше государство".
В МВД также призвали граждан сохранять спокойствие в период избирательного процесса.
Ранее в МВД предупредили украинцев, что в пятницу начинается частичный режим тишины.
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