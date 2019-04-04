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В ОБСЕ не знают, сколько наблюдателей направят на второй тур

Сегодня, 13:26

Также в ОБСЕ пока нет информации об аккредитации наблюдателей

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel.
В ОБСЕ не знают, сколько наблюдателей направят на второй тур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/469/4f6/5ca4694f6a9a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/469/4f6/5ca4694f6a9a5.jpg Новости Также в ОБСЕ пока нет информации об аккредитации наблюдателей

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ пока не получило от стран-учасниц организации окончательного количества кандидатов по наблюдению за вторым туром выборов в Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

"Наша миссия остается в Украине и работает там, так что наша основная команда и долгосрочные наблюдатели все еще на месте", - сказал Раймер.

В то же время он заявил, что не уверен, будут ли наблюдать за выборами во втором туре те же 630 краткосрочных наблюдателей, что и за первым туром.

"Как я понимаю, мы ожидаем от государств-участников ОБСЕ принятия краткосрочных наблюдателей для второго тура. Я не думаю, что крайний срок для этого уже наступил, поэтому мне не известно окончательное их число, я не уверен, сколько их будет", – отметил пресс-секретарь БДИПЧ.

Он так же сообщил, что не уверен, каким будет процесс аккредитации наблюдателей.

"Все заявки на аккредитацию поступают в Центральную избирательную комиссию, поэтому они будут отвечать за аккредитацию наблюдателей", – добавил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными были признаны 1,18% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов)

То есть во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. 

Второй тур выборов состоится в воскресенье 21 апреля

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Тег обсе, второй тур, голосование, наблюдатели, выборы 2019

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Источник:

УНН

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