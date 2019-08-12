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Половина Керчи в оккупированном Россией Крыму осталась без воды из-за того, что в ночь на 12 августа произошли две серьезные аварии – на канализационной насосной и на водоочистной станции. Об авариях ссылкой на местный водоканал сообщает издание "Керчь.ФМ".

Позже издание "Керчь – мой город" уточнило, что вследствие аварий 12 августа местные власти приняли решение остановить работу всех насосных станций города.

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"По согласованию с ГУП РК "Вода Крыма" (Симферополь) с 13:00 12:08.19 остановлены все насосные станции города. Снижено давление до 4 витков. Вода подаётся самотеком. В отдельные районы города будет осуществлён подвоз воды водовозками", – сообщили в издании.

В тренде Оккупированная Керчь осталась без воды, остановлены все насосные станции

Напомним, в июле в Киеве из-за временной остановкой работы повышающей насосной станции было отключено водоснабжение по ряду адресов в одном из районов города.

Ранее в Сети появились фото стоков канализации в море в районе Севастополя.

Также в феврале по случаю пятой годовщины аннексии Крыма мы писали о непростой жизни крымчан в оккупации. Несмотря на бравурные отчеты оккупационных властей, с каждым годом жить в Крыму все сложнее. Читайте подробнее в материале "Сегодня": "Пять лет оккупации Крыма: куда дрейфует полуостров, с которого жителям приходится бежать".

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