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В ОПОРЕ назвали самые распространенные нарушения на выборах президента Украины

Сегодня, 02:52

Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня

Начало обработки бюллетеней. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Начало обработки бюллетеней. Фото: REUTERS/Kacper Pempel.
В ОПОРЕ назвали самые распространенные нарушения на выборах президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/10a/77c/5ca10a77c100e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/10a/77c/5ca10a77c100e.jpg Новости Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня

Самым распространенным нарушением во время выборов президента Украины было разглашение тайны голосования. Об этом заявила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, – пишет УНИАН.

"Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. И то, и другое является серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня могут иметь две предпосылки — просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях, и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса. К счастью, покрытие таких нарушений — около 4% избирательных участков в целом. И результат на самом деле на 1-1,5% выше, чем мы фиксировали в 2014 году", – сказала Айвазовская.

Также координатор ОПОРЫ обратила внимание на процедурные нарушения, в частности, некорректные проведения избирательными комиссиями утренних заседаний. По ее словам, явка на этих выборах была выше, чем в 2014 году, на 3%. Избирательный процесс координатор ОПОРЫ назвала "агрессивным" и "активным". "Мы понимаем, что есть взаимоконтроль, потому что эти выборы действительно конкурентные, когда отдельные участники процесса не имитируют конкуренцию, а осуществляют ее", – сказала Айвазовская.

Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты

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Тег выборы, нарушения, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

УНИАН

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