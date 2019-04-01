В ОПОРЕ назвали самые распространенные нарушения на выборах президента Украины
Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня
Самым распространенным нарушением во время выборов президента Украины было разглашение тайны голосования. Об этом заявила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, – пишет УНИАН.
"Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. И то, и другое является серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня могут иметь две предпосылки — просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях, и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса. К счастью, покрытие таких нарушений — около 4% избирательных участков в целом. И результат на самом деле на 1-1,5% выше, чем мы фиксировали в 2014 году", – сказала Айвазовская.
Также координатор ОПОРЫ обратила внимание на процедурные нарушения, в частности, некорректные проведения избирательными комиссиями утренних заседаний. По ее словам, явка на этих выборах была выше, чем в 2014 году, на 3%. Избирательный процесс координатор ОПОРЫ назвала "агрессивным" и "активным". "Мы понимаем, что есть взаимоконтроль, потому что эти выборы действительно конкурентные, когда отдельные участники процесса не имитируют конкуренцию, а осуществляют ее", – сказала Айвазовская.
Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В ОПОРЕ назвали самые распространенные нарушения на выборах президента Украины". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фацевич: Оперативные штабы полиции будут обеспечивать безопасность во время подсчета голосов всю ночь
Полицейские должны обеспечить законность транспортировки бюллетеней в окружные избирательные комиссии
Во Львовской области зафиксировали 25 нарушений в день выборов
Грубых нарушений во время выборов президента Украины в 2019 году во Львовской области не обнаружено
Итоги выборов: в заграничном округе Порошенко обгоняет Зеленского
ЦИК подсчитала больше трети "заграничных" бюллетеней