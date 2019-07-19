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В партии Ляшко больше всего женщин

19 июля, 18:22

Радикальная партия опередила "Оппоблок" и "Украинскую стратегию"

Олег Ляшко
Олег Ляшко.

Журналисты проанализировали списки партий, которые идут в Верховную Раду, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии, пишет "Слово і діло".

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Выяснилось, что в "Оппозиционном блоке" женщины составляют 38% списка, в "Украинском стратегии" Владимира Гройсмана – 35%. Больше всего кандидатов-женщин в Радикальной партии Олега Ляшко – 41%.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по данным последней предвыборной социологии перед выборами в парламент 2019, по данным компании Active Group, в Раду проходят шесть политических сил – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" и "Оппозиционный блок". На грани прохождения "Сила и честь" и "Радикальная партия Ляшко".

Так в ходе опроса, полевая фаза которого происходила в последние предвыборные выходные, выяснилось, что больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа", за которую проголосовали бы 32,1% опрошенных, что соответствует 40,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте традиционно находится "Оппозиционная платформа – За жизнь" с результатом 8,1% от всех или 10,3% от тех, кто определился. "Европейская солидарность" получила бы 6,5% опрошенных, то есть 8,2% от тех, кто определился. За "Голос" проголосовали бы 5,2% (6,6% соответственно). Столько же получила ВО "Батькивщина". Замыкает "проходную" часть "Оппозиционный блок" с результатом 4,3%, что соответствует 5,4% от тех, кто определился.

На грани прохождения находятся партии "Сила и честь" (3,6% и 4,6% определившихся соответственно) и "Радикальная партия Ляшко" (3,5% и 4,5% соответственно).


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Тег Верховная Рада, Ляшко, гендерное равенство, Радикальная партия, выборы в парламент

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