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В полиции предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами

Сегодня, 15:55

Полицейские открыли 189 уголовных производств

Фото: uac.gov.ua
Фото: uac.gov.ua.
В полиции предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f96/9da/5c8f969da6b28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f96/9da/5c8f969da6b28.jpg Новости Полицейские открыли 189 уголовных производств

Территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По указанным фактам начато 189 уголовных производств. Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции Украины. 

Только за среду, 20 марта, полицейские открыли два уголовных производства. Одно производство расследуют полицейские Святошинского управления полиции Киева – по ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Второе производство отрыто николаевскими полицейскими по ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. 

Всего за 20 марта в органы полиции поступило 82 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Кроме открытых уголовных производств, составлено четыре административных протокола за совершение правонарушений.

С начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3.5 тыс. заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Наибольшее количество зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Одесской и Киевской областях. 1.9 тыс. фактов связаны с незаконной агитацией, 490 – подкупом избирателей, 269 – с хулиганством и др.

Полицейские открыли 189 уголовных производств. При этом 83 производства касаются нарушений избирательного законодательства. А 106 связаны с проведением предвыборной кампании.

Составлено 594 протокола о совершении административных правонарушений. По 661 факту проводится проверка согласно Закону Украины "Об обращениях граждан".

Напомним, бюллетени для голосования на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, уже были переданы в десять областей страны. 

Ранее мы писали о том, как избиратель сможет проголосовать на выборах, если он переехал в другой город. Кроме того, украинцев призвали проверить наличие своего имени в избирательных списках и при необходимости взять открепительные талоны.

В то же время, в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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Тег выборы, нарушения, избиратели, подкуп избирателей

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Источник:

Нацполиция

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