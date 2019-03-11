Более 2,7 тыс. обращений: в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях

Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов

Фото: Анатолий Бойко

Более 2,7 тыс. обращений: в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb7/a8e/5c7fb7a8e9476.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb7/a8e/5c7fb7a8e9476.jpg 2019-03-11T14:56:00+02:00 Новости Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов

С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом на брифинге МВС рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максима Цуцкиридзе.

По его словам, по результатам обращений правоохранители составили админпротоколы и открыли уголовные производства.

"По результатам рассмотрения обращений полицейские составили 518 административных протоколов. Их последствиями уже стали 60 соответствующих решений судов, по которым граждане оплатили соответствующие штрафы. Кроме этого, было открыто 142 уголовных производств, которые прямо и опосредованно связанны с нарушением избирательных прав и свобод граждан. Эта цифра динамична, она растет ближе к выборам", – Цуцкиридзе.

Как сообщают в полиции, больше всего уголовных производств по результатам обращений зарегистрировано в Киеве.

"Больше всего уголовных производств зарегистрировано традиционно в Киеве – 28. Кроме того, зарегистрировано 15 – в Черкасской области, 13 – Черниговская области, 11 – в Одесской области, 10 – в Кировоградской области", – добавляет спикер.

Чаще всего – это подкупы граждан кандидатами в президенты, говорят в полиции.

"63 производства открыто за нарушение избирательных прав, из них наиболее 48 – касается подкупа. Другие связанны с разного рода хулиганские действия и похищения и повреждения агитационной символики кандидатов. Два факта связаны с препятствованием деятельности журналистов, которые снимали агитационные палатки", – продолжает Цуцкиридзе.

По 15 производствам информация не подтвердилась, по 121 – продолжаются досудебные расследования.

Напомним, еще в середине января полиция зарегистрировала первые нарушения в предвыборной гонке. Так, кандидаты уже тогда нарушали правила агитации.

Повторно правоохранители рассказали о нарушениях в феврале. Так, на 22 февраля в Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. При этом абсолютное большинство жалоб (1102) связано с незаконной агитацией. Кроме того, в 130 сообщениях говорилось о подкупе избирателей, в 30 – о повреждении имущества, а в 27 – о хулиганстве.

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