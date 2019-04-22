Полиция зафиксировала меньше нарушений в ходе второго тура выборов, чем в первом

По данным полиции, был составлен 21 административный протокол, открыто 17 уголовных дел

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Национальная полиция Украины зафиксировала меньше нарушений избирательного законодательства во втором туре выборов президента, чем во время первого тура, который прошел 31 марта. Об этом сообщили в оперативном штабе Нацполиции.

"Во втором туре полиция зафиксировала меньше нарушений, чем в первом; 31 марта полиция зафиксировала 1467 сообщений о нарушениях, а сегодня -1245 сообщений", — говорится в сообщении. По данным полиции, был составлен 21 административный протокол, открыто 17 уголовных дел. Больше всего нарушений зафиксировано в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях, меньше всего — на западе Украины.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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