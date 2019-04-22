Полиция зафиксировала меньше нарушений в ходе второго тура выборов, чем в первом
По данным полиции, был составлен 21 административный протокол, открыто 17 уголовных дел
Национальная полиция Украины зафиксировала меньше нарушений избирательного законодательства во втором туре выборов президента, чем во время первого тура, который прошел 31 марта. Об этом сообщили в оперативном штабе Нацполиции.
"Во втором туре полиция зафиксировала меньше нарушений, чем в первом; 31 марта полиция зафиксировала 1467 сообщений о нарушениях, а сегодня -1245 сообщений", — говорится в сообщении. По данным полиции, был составлен 21 административный протокол, открыто 17 уголовных дел. Больше всего нарушений зафиксировано в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях, меньше всего — на западе Украины.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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