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Полиция зафиксировала меньше нарушений в ходе второго тура выборов, чем в первом

Сегодня, 01:05

По данным полиции, был составлен 21 административный протокол, открыто 17 уголовных дел

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Национальная полиция Украины зафиксировала меньше нарушений избирательного законодательства во втором туре выборов президента, чем во время первого тура, который прошел 31 марта. Об этом сообщили в оперативном штабе Нацполиции.

"Во втором туре полиция зафиксировала меньше нарушений, чем в первом; 31 марта полиция зафиксировала 1467 сообщений о нарушениях, а сегодня -1245 сообщений", — говорится в сообщении. По данным полиции, был составлен 21 административный протокол, открыто 17 уголовных дел. Больше всего нарушений зафиксировано в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях, меньше всего — на западе Украины.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.


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Тег выборы, нарушения, полиция, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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Источник:

ТАСС

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