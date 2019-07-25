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В Полтавской области на 148-м округе "слуга народа" обогнал самовыдвиженца

25 июля, 15:34

Разрыв между первым и втором местом превысил 4,5%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 148 в Полтавской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером стала кандидат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко с 25,84% (20 131 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Фахраддин Мухтаров – за него отдали голоса 21,27% избирателей (16 575 голосов). 

Напомним, Ляшенко Анастасия Алексеевна родилась 7 ноября 1986 года в селе Терновщина Лубенского района Полтавской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в Терновщине Лубенского района Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, мажоритарка, результаты, Полтавская область, мажоритарный округ, результаты голосования

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Источник:

Сегодня

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