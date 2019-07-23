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В прифронтовом Счастье вторые сутки не могут подсчитать голоса

23 июля, 17:59

После подсчета электронных протоколов победителем оказалась Виктория Гриб


После внеочередных выборов Верховной Рады, которые прошли 21 июля, мы продолжаем следить за результатами волеизъявления украинцев.

В прифронтовом городе Счастье, в Луганской области, уже вторые сутки не могут подсчитать голоса, хотя 105 округ – один из самых маленьких в стране, здесь насчитывается около девяти тысяч избирателей.

После подсчета ста процентов электронных протоколов, по данным Центральной избирательной комиссии, уверенную победу с отрывом в 400 голосов тут добывает кандидат от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб.

Однако, по словам главы Окружной избирательной комиссии, некоторые ее члены саботируют работу – покидают участки и умышленно делают ошибки в протоколах или отправляют бюллетени на пересчет. По его мнению, за блокированием процесса стоит кандидат, который проигрывает эти выборы.

"Один участок, например, вчера отправили на повторный подсчет только потому, что в одно миз протоколов не было указано количество экземляров, а напротив одного из кандидатов количество голосов было указано цифрой, но не полностью было указано количество прописьюь", – отметил глава Окружной избирательной комиссии 105 округа Николай Черничкин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" публиковал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, счастье, голосование, округ, мажоритарный округ, результаты выборов, результаты голосования, Луганская область

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Сегодня

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