В прифронтовом Счастье вторые сутки не могут подсчитать голоса

После подсчета электронных протоколов победителем оказалась Виктория Гриб

После внеочередных выборов Верховной Рады, которые прошли 21 июля, мы продолжаем следить за результатами волеизъявления украинцев.

В прифронтовом городе Счастье, в Луганской области, уже вторые сутки не могут подсчитать голоса, хотя 105 округ – один из самых маленьких в стране, здесь насчитывается около девяти тысяч избирателей.

После подсчета ста процентов электронных протоколов, по данным Центральной избирательной комиссии, уверенную победу с отрывом в 400 голосов тут добывает кандидат от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб.

Однако, по словам главы Окружной избирательной комиссии, некоторые ее члены саботируют работу – покидают участки и умышленно делают ошибки в протоколах или отправляют бюллетени на пересчет. По его мнению, за блокированием процесса стоит кандидат, который проигрывает эти выборы.

"Один участок, например, вчера отправили на повторный подсчет только потому, что в одно миз протоколов не было указано количество экземляров, а напротив одного из кандидатов количество голосов было указано цифрой, но не полностью было указано количество прописьюь", – отметил глава Окружной избирательной комиссии 105 округа Николай Черничкин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" публиковал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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