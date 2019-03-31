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В штабе Вилкула заявили о выявленных нарушениях на выборах

Сегодня, 19:00

Оппозиционеры будут бороться против фальсификаций и защищать каждый голос, отданный украинцами за мир и развитие

Александр Вилкул
Александр Вилкул.
В штабе Вилкула заявили о выявленных нарушениях на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d5d/771/5c8d5d77195cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d5d/771/5c8d5d77195cd.jpg Новости Оппозиционеры будут бороться против фальсификаций и защищать каждый голос, отданный украинцами за мир и развитие

Наблюдатели от Александра Вилкула зафиксировали более сотни нарушений законодательства на избирательных участках по всей стране, – об этом сообщил уполномоченный представитель Александра Вилкула в Центризбиркоме Владислав Забарский.

Он также заявил, что накануне дня голосования Центральная избирательная комиссия приняла решение, которое, по его мнению, может существенно повлиять на исход выборов. 

"Вчера произошел вопиющий случай в истории избирательного процесса, когда ЦИК, под покровом ночи, в 23:59, приняла совершенно противозаконное решение. По сути, Центризбирком изменил процедуру замены членов избирательной комиссии и создал условия, когда по акту, составленному на участке председателем комиссии, подписанному присутствующими наблюдателями и членами комиссии, можно признать, что кто-то из членов избиркома не выполняет свои обязанности. И на этом основании исключить его из состава комиссии, а на его место поставить человека, которого предложит председатель", – отметил представитель Вилкула в ЦИК. 

По словам Забарского, неконтролируемых членов комиссии теперь могут исключать прямо в момент подсчета голосом, и таким образом могут быть созданы удобные условия для фальсификации на участках.

Он также отметил, что представители Вилкула совершенно случайно узнали о том, что ЦИК планирует принимать такое решение. "Лишь один член комиссии во время заседания Центризбиркома попытался возразить. Но ему не дали выступить больше двух минут, при регламенте выступления в пять минут", – рассказал Забарский. 

По его словам, штаб Александра Вилкула уже проинструктировал наблюдателей и членов комиссий относительно того, как действовать, чтобы не допустить использования такого решения Центральной избирательной комиссии. 

Он указал также на нарушения, связанные с организацией избирательного процесса. По его словам, многие участки открылись несвоевременно, а бюллетени выдаются людям без паспортов. "Также незаконно используются штампы "выбыл" напротив фамилий разных кандидатов. По каждому из этих случаев наши наблюдатели составили акты и подали соответствующие жалобы. Мы будем добиваться, чтобы до начала подсчета голосов все факты нарушений были рассмотрены и по ним были приняты решения. При необходимости мы обратимся в суды", - отметил представитель Вилкула в ЦИК.

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