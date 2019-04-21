Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

В штабе Зеленского рассказали о сотнях нарушений на выборах

Сегодня, 13:11

В Киевской области зарегистрированы попытки подкупа избирателей

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko.

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского получил на "горячую линию" 590 сообщений о нарушениях на избирательных участках в ходе второго тура выборов.

Об этом заявил сегодня, 21 апреля, координатор штаба Александр Корниенко на брифинге в Киеве.

"Были задержки с открытием целого ряда участков, в частности, на двух участках вовремя не пришел глава УИК (участковой избирательной комиссии. – Ред.), во Львовской области долго раскладывали бюллетени... Большая часть обращений о нарушениях касается списков", – сказал он.

Корниенко также проинформировал, что в Киевской области были зарегистрированы попытки подкупа избирателей.

"Есть единичные сообщения о попытках давления", – добавил он.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Второй тур голосования сегодня начался практически везде: не открылся лишь один участок – в Лебединском Донецкой области.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

Избиратели рассказали, что глава государства должен сделать за пять лет. Подробнее смотрите в сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, Владимир Зеленский, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " В штабе Зеленского рассказали о сотнях нарушений на выборах". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Умерла актриса Ирина Цывина – вдова Евгения Евстигнеева

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Очаровательная итальянка: эффектные фото

15 российских актрис, имена которых следует запомнить

«Запрещаю Тимошенко использовать имя мужа» – вдова Рыбака

"Ведут войну": бой Усика попал под раздачу в США

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Кому опасно пить кефир?

Ксения Собчак попарилась в бане с Анастасией Волочковой

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Почем обойдется арендовать дачу на лето: все о загородной недвижимости в Украине

Вчера, 07:00

Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч , но в регионах есть бюджетные варианты

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Что скрывается на дне китайской воронки?