В штабе Зеленского рассказали о сотнях нарушений на выборах
В Киевской области зарегистрированы попытки подкупа избирателей
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского получил на "горячую линию" 590 сообщений о нарушениях на избирательных участках в ходе второго тура выборов.
Об этом заявил сегодня, 21 апреля, координатор штаба Александр Корниенко на брифинге в Киеве.
"Были задержки с открытием целого ряда участков, в частности, на двух участках вовремя не пришел глава УИК (участковой избирательной комиссии. – Ред.), во Львовской области долго раскладывали бюллетени... Большая часть обращений о нарушениях касается списков", – сказал он.
Корниенко также проинформировал, что в Киевской области были зарегистрированы попытки подкупа избирателей.
"Есть единичные сообщения о попытках давления", – добавил он.
Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Второй тур голосования сегодня начался практически везде: не открылся лишь один участок – в Лебединском Донецкой области.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
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Избиратели рассказали, что глава государства должен сделать за пять лет. Подробнее смотрите в сюжете:
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