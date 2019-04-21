В штабе Зеленского рассказали о сотнях нарушений на выборах

В Киевской области зарегистрированы попытки подкупа избирателей

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko.

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского получил на "горячую линию" 590 сообщений о нарушениях на избирательных участках в ходе второго тура выборов.

Об этом заявил сегодня, 21 апреля, координатор штаба Александр Корниенко на брифинге в Киеве.

"Были задержки с открытием целого ряда участков, в частности, на двух участках вовремя не пришел глава УИК (участковой избирательной комиссии. – Ред.), во Львовской области долго раскладывали бюллетени... Большая часть обращений о нарушениях касается списков", – сказал он.

Корниенко также проинформировал, что в Киевской области были зарегистрированы попытки подкупа избирателей.

"Есть единичные сообщения о попытках давления", – добавил он.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Второй тур голосования сегодня начался практически везде: не открылся лишь один участок – в Лебединском Донецкой области.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

Избиратели рассказали, что глава государства должен сделать за пять лет. Подробнее смотрите в сюжете:

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