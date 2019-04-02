В штабе Зеленского сделали заявление по Донбассу, Крыму и переговорам с Россией

Владимир Зеленский хочет восстановить переговоры в Минском формате, но на более качественном уровне

В штабе Зеленского сделали заявление по Донбассу, Крыму и переговорам с Россией 2019-04-02T06:27:00+03:00 Новости Владимир Зеленский хочет восстановить переговоры в Минском формате, но на более качественном уровне

Крым и Донбасс были, есть и останутся неотъемлемой частью Украины и никаких уступок в переговорах с Россией не будет. Это отмечают в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского. Такая реакция появилась после заявлений пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что в случае победы Зеленского во втором туре в Кремле готовы к диалогу. При этом Песков заявил, что Россия не намерен возвращать аннексированный Крым ни при каких условиях.

"Владимир имеет четкую позицию по Крыму и Донбасса. Посмотрите какой шум происходит в Москве, что комментирует Песков по поводу позиции Владимира Зеленского… Владимир Зеленский не торгует территориями… Владимир хочет восстановить переговоры в Минском формате, но на более качественном уровне: с привлечением международных партнеров, таких как США и Великобритания", – сказал Иван Баканов, глава штаба Владимира Зеленского.

Отметим, ЦИК обработала 97,68% протоколов, или ЦИК подсчитала более 18 427 740 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,26% (5 576 874 голос).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,92% (2 934 761 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 467 610 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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