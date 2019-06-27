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Кандидаты в Раду устанавливают рекорды по количеству подарков для садиков и школ

27 июня, 18:29

Политологи считают, что правила предвыборной агитации необходимо ужесточить


Почти четверть нынешних депутатов снова пытаются пробиться в Верховную Раду. 115 народных избранников надеются снова попасть в парламент в результате внеочередных выборов, которые состоятся 21 июля 2019 года. Они вошли в списки 11-ти партий. 

Среди двух с половиной тысяч выдвиженцев политсил 666 человек – беспартийные. И это число может обернуться нехорошими последствиями. Есть риск, что, став парламентариями, они совершенно забудут о партийных интересах и обещаниях, считает аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок

"Партии имеют право включать в списки как партийных, так и беспартийных лиц. Но все же, если кандидаты не являются членами партий, то, как правило, это ставит вопрос об их взаимосвязи с этой политической силой – имеет ли кандидат определенные обязательства перед ней?" – задается вопросом Рыбачок.

А вот перед избирателями многие из претендентов пытаются выполнять обязательства еще до регистрации кандидатами в депутаты. В Комитете избирателей говорят: эта кампания стала рекордной по количеству подарков для садов, школ и вузов. Там меняли окна и двери, устраивали конкурсы, раздавали сладости.

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И обвинить в подкупе таких "благодетелей", по закону, нельзя. После регистрации в Центризбиркоме претенденты массово используют другую технологию: организовывают спортивные соревнования, концерты и шоу. И как ни странно, она тоже легальна. Потому что является одной из форм агитации.

"Очевидно, в свое время законодатель пошел на шаг, чтобы узаконить проводившуюся ранее массовую концертную деятельность. Но если в ходе концерта ведется агитация, выступают кандидаты, используется символика или элементы символики, то эти концерты, эти шоу и представления должны быть обязательно оплачены в рамках избирательного фонда," – уверен  генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

В первой пятерке технологий этой предвыборной кампании также участие кандидатов в открытии различных социальных объектов. А еще – массовые отчеты о своих делах. Претенденты напоминают о количестве утепленных фасадов и открытых бюветов. А вот встречи с избирателями проводят немногие.

Напомним, всего в избирательном бюллетене будет 21 политическая сила. Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера в избирательном бюллетене.

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