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В тюрьмах Днепропетровской области бюллетеней втрое больше, чем полагается

Сегодня, 10:36

"Лидирует" Желтоводская колония

Фото: AFP

Наблюдатели "Опоры" в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на специальные избирательные участки почти в 3 раза больше числа избирателей.

Об этом сообщил координатор общественного наблюдения "Опоры" за выборами в Днепропетровской области Вадим Головченко, передает Укринформ.

"Данные факты выявлены в избирательных округах 34, 37, 40 и 28. Нарушена статья 71, часть 7 Закон Украины о выборах Президента Украины, которая предусматривает превышение изготовления бюллетеней на 0,5%", – отметил Головченко.

В пресс-службе "Опоры" в Днепропетровской области уточнили, что превышено количество бюллетеней в частности на УИК 120712 (Государственное учреждение "Желтоводская исправительная колония (№26)"). Количество бюллетеней почти втрое превышает количество указанных избирателей.

Также имеются нарушения на:

-УИК 120480 (Государственное учреждение "Пятихатская исправительная колония (№122)") – бюллетеней более чем вдвое больше.

-УИК 121443 (Государственное учреждение "Днепровская исправительная колония (№89)") – бюллетеней более чем вдвое больше.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Как сообщалось, на выборах в Украине не открылся всего один участок.

Также мы сообщали, что вХмельницкой области на участках не хватает урн.

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Тег тюрьма, зона, бюллетени, Днепропетровская область, выборы 2019

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Сегодня

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