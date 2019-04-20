Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

В Украине наступил "день тишины" перед выборами

Сегодня, 00:26

В "день тишины" запрещается публикация агитационных материалов в средствах массовой информации

Фото: AFP

В Украине в субботу, 20 апреля, наступил "день тишины" перед днем голосования во втором туре выборов президента страны в воскресенье, 21 апреля.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов", – говорится в статье 57 закона о выборах президента Украины.

Согласно закону, в "день тишины" запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы".

Закон также определяет, что предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов последней пятницы, которая предшествует дню выборов, соответствующими службами местных органов исполнительной власти, органов Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления.

Напомним, что в первом туре выборов украинцы испортили четверть миллиона бюллетеней


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, выборы президента, тишина, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине наступил "день тишины" перед выборами". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Неуважение к избирателям: В ЕС раскритиковали дебаты

София Ротару очень сильно изменилась внешне

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Как понять, что в организме не хватает магния

«Запрещаю Тимошенко использовать имя мужа» – вдова Рыбака

В Украине создали новый вид оружия: появились подробности

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

"Не можем встать с колен": россияне откровенно рассказали о жизни

Самые актуальные образы для городских модниц

Неубиваемый телефон, который не горит в огне и в воде не тонет

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

18 апреля, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст