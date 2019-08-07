Объявлены официальные результаты выборов в Раду: кто прошел в парламент

На внеочередных выборах в Верховную Раду IX созыва 21 апреля были избраны 424 парламентария.
Такие результаты были опубликованы 7 августа в официальном издании парламента "Голос Украины".
В газете также обнародовали официальные списки народных депутатов Украины.
Список был напечатан на основании договора с Центральной избирательной комиссией и представленных ею оригиналов документов.
При этом 254 члена парламента были избраны по партийным спискам или в мажоритарных округах от партии "Слуга народа".
(Полный список читайте в файле по ссылке ниже)
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Напомним, в прошлом месяце в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляли 65 партий.
Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией.
Как мы уже писали, ранее в ЦИК объявили результаты выборов по спискам партий. Согласно результатам обработки избирательных протоколов "Слуга народа" получает 124 мандата, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 37, "Батькивщина" — 24, "Европейская солидарность" — 23, "Голос" — 17 мандатов.
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