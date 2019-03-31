В Украине растет число нарушений на выборах: открыто пять уголовных дел

По данным МВД, зафиксировано 384 заявления

Фото: police.dn.ua.

В Украине растет число нарушений на выборах: открыто пять уголовных дел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a0/a56/5ca0a0a564470.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a0/a56/5ca0a0a564470.jpg 2019-03-31T14:16:00+03:00 Новости По данным МВД, зафиксировано 384 заявления

Количество заявлений о нарушениях на выборах в Украине по состоянию на 13:00 увеличилось до 384. Об этом написала пресс-служба Национальной полиции в Twitter.

"В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней", – сказано в сообщении.

В то же время пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает, что по состоянию на 13:00 полиция начала пять уголовных производств в связи с нарушениями во время выборов президента.

В Черниговской области открыто уголовное производство за правонарушение, предусмотренное статьей 296 Уголовного кодекса (хулиганство), в Одесской области – по статье 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение), в Днепропетровской области – по статье 159 УК (нарушение тайны голосования).

Кроме этого, в Одесской области открыто уголовное производство по факту неоткрытия избирательного участка в Измаиле по состоянию на 13:00.

В Херсонской области открыто уголовное производство по факту фальсификации избирательных документов (часть вторая 158-й статьи УК).

Ранее сообщалось о 284 заявлениях и трех уголовных производствах.

Подробнее о нарушениях, которые уже зафиксированы на выборах в Украине, читайте в материале "Сегодня": "Пьяные члены комиссии, сорванные пломбы и голосование без паспортов: что нужно знать о первых нарушениях на выборах".

По состоянию на 12:00 явка на выборах президента Украины составила 16,33% избирателей. Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Источники: УНИАН , Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.