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В Украине растет число нарушений на выборах: открыто пять уголовных дел

Сегодня, 14:16

По данным МВД, зафиксировано 384 заявления

Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua.
В Украине растет число нарушений на выборах: открыто пять уголовных дел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a0/a56/5ca0a0a564470.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a0/a56/5ca0a0a564470.jpg Новости По данным МВД, зафиксировано 384 заявления

Количество заявлений о нарушениях на выборах в Украине по состоянию на 13:00 увеличилось до 384. Об этом написала пресс-служба Национальной полиции в Twitter.

"В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней", – сказано в сообщении.

В то же время пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает, что по состоянию на 13:00 полиция начала пять уголовных производств в связи с нарушениями во время выборов президента. 

В Черниговской области открыто уголовное производство за правонарушение, предусмотренное статьей 296 Уголовного кодекса (хулиганство), в Одесской области – по статье 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение), в Днепропетровской области – по статье 159 УК (нарушение тайны голосования).

Кроме этого, в Одесской области открыто уголовное производство по факту неоткрытия избирательного участка в Измаиле по состоянию на 13:00.

В Херсонской области открыто уголовное производство по факту фальсификации избирательных документов (часть вторая 158-й статьи УК).

Ранее сообщалось о 284 заявлениях и трех уголовных производствах.

Подробнее о нарушениях, которые уже зафиксированы на выборах в Украине, читайте в материале "Сегодня": "Пьяные члены комиссии, сорванные пломбы и голосование без паспортов: что нужно знать о первых нарушениях на выборах".

По состоянию на 12:00 явка на выборах президента Украины составила 16,33% избирателей. Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

О том, чем грозит продажа голоса на выборах, смотрите в сюжете:

Сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, МВД, полиция, голосование, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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Источники:

УНИАН , Сегодня

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