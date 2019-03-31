В Украине растет число нарушений на выборах: открыто пять уголовных дел
По данным МВД, зафиксировано 384 заявления
Количество заявлений о нарушениях на выборах в Украине по состоянию на 13:00 увеличилось до 384. Об этом написала пресс-служба Национальной полиции в Twitter.
"В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней", – сказано в сообщении.
В то же время пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает, что по состоянию на 13:00 полиция начала пять уголовных производств в связи с нарушениями во время выборов президента.
В Черниговской области открыто уголовное производство за правонарушение, предусмотренное статьей 296 Уголовного кодекса (хулиганство), в Одесской области – по статье 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение), в Днепропетровской области – по статье 159 УК (нарушение тайны голосования).
Кроме этого, в Одесской области открыто уголовное производство по факту неоткрытия избирательного участка в Измаиле по состоянию на 13:00.
В Херсонской области открыто уголовное производство по факту фальсификации избирательных документов (часть вторая 158-й статьи УК).
Ранее сообщалось о 284 заявлениях и трех уголовных производствах.
Подробнее о нарушениях, которые уже зафиксированы на выборах в Украине, читайте в материале "Сегодня": "Пьяные члены комиссии, сорванные пломбы и голосование без паспортов: что нужно знать о первых нарушениях на выборах".
По состоянию на 12:00 явка на выборах президента Украины составила 16,33% избирателей. Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
О том, чем грозит продажа голоса на выборах, смотрите в сюжете:
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