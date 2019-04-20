В Украине силовики позаботятся, чтобы наблюдатели имели доступ на участки

По спискам ЦИК, ожидается прибытие 3377 человек из числа официальных наблюдателей и СМИ

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Правоохранители сделают все возможное, чтобы международные наблюдатели и иностранные журналисты могли спокойно передвигаться по Украине и имели доступ к избирательным участкам 21 апреля. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко, – пишет Укринформ.

Он отметил, что ЦИК объявила о том, что во время второго тура выборов 21 апреля в Украине будет находиться много иностранцев, как и во время первого тура 31 марта.

"По спискам ЦИК, ожидается прибытие 3377 человек из числа официальных наблюдателей, а также СМИ. То есть, это 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций, а также 21 иностранного государства, а остальные этой цифры – это журналисты, аккредитованные в Украине. Мы делаем все, чтобы они могли свободно передвигаться по Украине и имели доступ к избирательным участкам, на которых будут проходить выборы 21 апреля", – отметил Стойко.

Напомним, в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявили, что выборы президента Украины в первом туре проведены прозрачно и, преимущественно, в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

В свою очередь, в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

Напомним, что проголосовать в России украинцы не могут. Чтоб отдать голос за одного из кандидатов в президенты Украины им необходимо ехать в Финляндию.

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