В Украине силовики позаботятся, чтобы наблюдатели имели доступ на участки
По спискам ЦИК, ожидается прибытие 3377 человек из числа официальных наблюдателей и СМИ
Правоохранители сделают все возможное, чтобы международные наблюдатели и иностранные журналисты могли спокойно передвигаться по Украине и имели доступ к избирательным участкам 21 апреля. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко, – пишет Укринформ.
Он отметил, что ЦИК объявила о том, что во время второго тура выборов 21 апреля в Украине будет находиться много иностранцев, как и во время первого тура 31 марта.
"По спискам ЦИК, ожидается прибытие 3377 человек из числа официальных наблюдателей, а также СМИ. То есть, это 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций, а также 21 иностранного государства, а остальные этой цифры – это журналисты, аккредитованные в Украине. Мы делаем все, чтобы они могли свободно передвигаться по Украине и имели доступ к избирательным участкам, на которых будут проходить выборы 21 апреля", – отметил Стойко.
Напомним, в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявили, что выборы президента Украины в первом туре проведены прозрачно и, преимущественно, в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.
В свою очередь, в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.
Напомним, что проголосовать в России украинцы не могут. Чтоб отдать голос за одного из кандидатов в президенты Украины им необходимо ехать в Финляндию.
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