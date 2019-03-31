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В Запорожье пьяный избиратель разорвал бюллетень

Сегодня, 14:58

Запорожская полиция отчиталась о нарушениях на выборах президента

Украина выбирает президента
Украина выбирает президента. Фото: AFP
В Запорожье пьяный избиратель разорвал бюллетень //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a6/5fe/5ca0a65fe19ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a6/5fe/5ca0a65fe19ea.jpg Новости Запорожская полиция отчиталась о нарушениях на выборах президента

В Запорожье на одном из избирательных участков в Хортицком районе города мужчина, который пришел голосовать на выборах президента Украины, в пьяном виде, разорвал бюллетень. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"В 10:25 в дежурную часть Хортицкого отделения полиции поступило сообщение о том, что на одном из избирательных участков по улице Рубана, во время голосования, мужчина 1956 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разорвал бюллетень", – говорится в сообщении.

Также копы сообщили о том, что в Бильмацкое отделение полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что к ее матери 1929 года рождения приехали члены избирательной комиссии и дали возможность проголосовать без паспорта, при этом указав, где ей поставить галочку.

Кроме того, в Токмацкое и Энергодарское отделения полиции поступила информация о фотографировании и съемке на видео бюллетеней, полученных избирателями для голосовния.

На места всех вызовов выезжали следственно-оперативные группы и начальники отделений полиции. По фактам всех нарушений проводится тщательная проверка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.

Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.

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Тег выборы, Запорожье, запорожская область, президентские выборы, выборы президента, выборы-2019, выборы 2019

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