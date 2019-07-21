Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

В Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней

21 июля, 09:21

Штамп "выбыл" поставили напротив фамилии другого кандидата

Фото: AFP

В Житомирской области члены одной из участковых избирательных комиссий испортили более 700 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив другого кандидата. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Инцидент произошел в одномандатном избирательном округе №65 в Новограде-Волынском. Члены комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней, поставил штамп "выбыл" не напротив фамилии кандидата Александра Навроцкого, который отказался баллотироваться, а напротив Александра Гонгальского.

Читайте также

"Председатель комиссии говорит, что это человеческий фактор, просто по памяти поставили штамп "выбыл" не на того кандидата. 717 бюллетеней было проштамповано. Они вызвали полицию. Сегодня изготавливают новые бюллетени", – рассказал наблюдатель Дмитрий Клименко.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, бюллетени, нарушение, житомирская область, УИК, Новоград-Волынский

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США озвучили ожидания от выборов в Украине

Сегодня, 09:18

В Украине стартовали парламентские выборы и США следят за избирательным процессом

Почему кандидаты в депутаты не обязаны отчитываться о своих доходах

Сегодня, 09:03

Узнать, кем являются кандидаты в депутаты и как они зарабатывают, избирателям будет нелегко

В Днепре на избирательном участке случилось ЧП: спасатели сообщили детали

Сегодня, 08:57

Несмотря на возникновения пожара, проведению выборов на пострадавшем участке ничего не угрожает

Выборы в Раду: в Днепропетровской области голосование началось с нарушений

Сегодня, 08:48

В одном из избирательных округов члены комиссии не приняли присягу перед началом работы

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Как научиться принимать правильные решения всегда

Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза

Очередной глобальный кризис на подходе — обозреватель

Топ-5 мультфильмов, которые помогут научить ребенка считать

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Чай для детей: когда и сколько

LG Electronics обещает достичь углеродной нейтральности к 2030 г

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Американка покоряет Instagram: видео и фото красивой бегуньи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь