В Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней

Штамп "выбыл" поставили напротив фамилии другого кандидата

Фото: AFP

В Житомирской области члены одной из участковых избирательных комиссий испортили более 700 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив другого кандидата. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Инцидент произошел в одномандатном избирательном округе №65 в Новограде-Волынском. Члены комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней, поставил штамп "выбыл" не напротив фамилии кандидата Александра Навроцкого, который отказался баллотироваться, а напротив Александра Гонгальского.

"Председатель комиссии говорит, что это человеческий фактор, просто по памяти поставили штамп "выбыл" не на того кандидата. 717 бюллетеней было проштамповано. Они вызвали полицию. Сегодня изготавливают новые бюллетени", – рассказал наблюдатель Дмитрий Клименко.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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