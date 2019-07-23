Вице-премьер Кистион и два министра проиграли на выборах в Раду

Члены правительства не смогли обойти кандидатов от пропрезидентской партии

Фото: AFP

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Вице-премьер Украины Владимир Кистион проиграл другим кандидатам на внеочередных выборах в Верховную Раду на 11-м мажоритарном округе в Винницкой области, занимая по результатам обработки 86,72% протоколов пятое место с результатом 9,37%. Победил в округе представитель пропрезидентской партии "Слуга народа" с показателем 26,39%.

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Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на выборах в 85-м округе, в которой входит город Калуш, где он был мэром, по итогам обработки всех протоколов набрал 24,13% голосов. Однако это позволило ему занять третье место, а победу с показателем 30,65% также одержал представитель партии "Слуга народа".

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Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, который баллотировался на 124 округе во Львовской области, по итогам обработки всех протоколов пришел к финишу лишь седьмым с результатом 8,84%. Победу в этом округе также одержал представитель партии "Слуга народа", которому из-за большого разброса голосов за кандидатов других партий хватило для победы всего 16,08%.

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Как сообщалось, сайт "Сегодня" публикует список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Уже известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019, хотя ЦИК еще публикует результаты. По данным обработки 92,97% электронных протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,13%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,13%; "Голос" – 5,85%.

А по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий: Слуга народа – 43,9%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%; Европейская солидарность – 8,9%; Батькивщина – 7,6%; Голос – 6,3%.

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