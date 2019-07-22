Виктория Гриб заявляет о победе в округе 105 (Луганская область)
В то же время кандидат собщает: члены окружкома намеренно затягивают процесс подсчета голосов
21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .
Кроме того, мы опубликовали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам. Эти данные постоянно обновляются.
Об уверенной победе заявляет кандидат в 105-м избирательном округе (Луганская область) Виктория Гриб от партии "Оппозиционный блок".
Согласно параллельному подсчету голосов, она получила большинство на всех участках.
Но сейчас в округе неспокойно. Представители Виктории Гриб заявляют: члены окружной комиссии под разными причинами отказываются принимать документы и намеренно затягивают процесс подсчета.
На данный момент Виктория Гриб получает более 38,5 процентов голосов избирателей. ЦИК обработала треть электронных протоколов.
Внеочередные выборы в Верховную Раду завершились. В Центральную избирательную комиссию поступают данные с избирательных участков и из окружных комиссий. Сайт "Сегодня" внимательно следит за подведением окончательных итогов народного волеизъявления и ведет онлайн-хронику.
Напомним, что на выборах 21 июля в Верховную Раду депутаты избирались по мажоритарным округам, а также по спискам политических партий.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Виктория Гриб заявляет о победе в округе 105 (Луганская область)". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК (обновляется)
Народные депутаты Украины, избранные на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Партийные списки и мажоритарщики
Дмитрий Шпенов заявляет о своей победе на 37-м округе (Днепропетровская область)
Своего ближайшего конкурента политик опережает на 1200 голосов