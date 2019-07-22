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Виктория Гриб заявляет о победе в округе 105 (Луганская область)

22 июля, 16:49

В то же время кандидат собщает: члены окружкома намеренно затягивают процесс подсчета голосов


21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

Кроме того, мы опубликовали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам. Эти данные постоянно обновляются. 

Об уверенной победе заявляет кандидат в 105-м избирательном округе (Луганская область) Виктория Гриб от партии "Оппозиционный блок".

Согласно параллельному подсчету голосов, она ​​получила большинство на всех участках.

Но сейчас в округе неспокойно. Представители Виктории Гриб заявляют: члены окружной комиссии под разными причинами отказываются принимать документы и намеренно затягивают процесс подсчета.

На данный момент Виктория Гриб получает более 38,5 процентов голосов избирателей. ЦИК обработала треть электронных протоколов.

Внеочередные выборы в Верховную Раду завершились. В Центральную избирательную комиссию поступают данные с избирательных участков и из окружных комиссий. Сайт "Сегодня" внимательно следит за подведением окончательных итогов народного волеизъявления и ведет онлайн-хронику.

Напомним, что на выборах 21 июля в Верховную Раду депутаты избирались по мажоритарным округам, а также по спискам политических партий.

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Тег Рада, Луганская область , выборы в парламент , выборы 2019, Гриб Виктория

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Сегодня

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