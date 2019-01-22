Вилкул подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

С новыми силами и энергией я иду на выборы, чтобы добиться успеха для всей нашей страны, говорит кандидат

opposition.com.ua.

Вилкул подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/756/30e/5c475630e3100.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/756/30e/5c475630e3100.jpg 2019-01-22T19:45:00+02:00 Новости С новыми силами и энергией я иду на выборы, чтобы добиться успеха для всей нашей страны, говорит кандидат

Народный депутат Александр Вилкул подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в Президенты.

Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-служба партии "Оппозиционный блок".

Накануне, 20 декабря, оппозиционные силы, представители трудовых коллективов, общественных организаций и профсоюзов провели масштабный объединительный Форум "За мир и развитие". Более 5 тысяч участников форума, которые представляют миллионы украинцев по всей стране, приняли единогласное решение о выдвижении Вилкула кандидатом в президенты Украины, сообщают в политической силе.

На брифинге у здания ЦИКа, Вилкул поблагодарил всех, кто поддержал его выдвижение: "Благодарю всех однопартийцев из партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития", всех простых людей, которые меня поддержали. Благодарю форум за высочайшее доверие".

"С новыми силами и энергией я иду на выборы, чтобы добиться успеха для всей нашей страны. Я и наша команда не дадим превратить Украину в отсталую аграрную страну с 15-миллионным малограмотным нищим населением и проданной землей.

В нашей команде – те, кто верит в Украину, знают, что делать и, главное, умеют работать и достигать поставленных целей. Люди с успешным опытом руководства предприятиями, городами и целыми отраслями.

Я верю в успех всей нашей команды. Потому что это успех десятков миллионов украинцев, которые хотят жить в нормальной, мирной стране с развитой экономикой, промышленностью и богатым населением".

"Программа "Мир и развитие: 4 шага к успеху", с которой я иду на выборы, – это пошаговый план того, как вернуть Украину в тридцатку самых успешных экономик мира", – подчеркнул кандидат.

В частности, он акцентировал внимание на четыре шага, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые для людей результаты экономического развития.

Глава полисовета партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития" Борис Колесников сказал: "Мы точно можем рассчитывать на хороший результат.

Я сегодня говорил нашим коллегам, что, если проехать по Киеву, очень много объявлений для тех, кто хочет уехать из Украины, трудоустройство и все остальное. Наши избиратели – это те, кто хочет остаться в Украине. И для них мы будем работать. И сделаем, чтобы таких избирателей было больше и больше.

Весь реальный сектор за нами. Промышленность за нами, энергетика за нами, транспорт за нами, сельское хозяйство передовое тоже за нами.

Поэтому у меня нет сомнений в хорошем результате".

"Мы учимся в Украине, мы хотим жить в Украине, поэтому Александр Вилкул – наш кандидат. Он обеспечит развитие стране, а значит, у нас будет работа с достойной зарплатой на Родине", – сказал Руслан, студент Мариупольского колледжа — Государственного высшего учебного заведения "Приазовского государственного технического университета", который пришел вместе с другими сторонниками поддержать Вилкула.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, как 20 января в Запорожье прошел Первый всеукраинский форум "За мир и развитие" на котором Вилкул был единогласно выдвинут в качестве кандидата в президенты.

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